Here is a look at snow totals as of 4 AM Saturday.

Ames 12.6″

Badger 12.5″

Algona 12.0″

Polk City 11.1″

Laurens 11.0″

Bussey 11.0″

Windsor Heights 10.5″

Rockwell (Cerro Gordo) 10.5″

Des Moines 9.8″

Boone 9.1″

Pella 9.0″

Van Meter 7.8″

Oskaloosa 7.4″

Iowa Falls 7.0′

Clive 7.0″

Urbandal 6.3″

Ankeny 6.0″

Nevada 5.0″

Stuart 1.0″

Will update as new totals come in.