Here are the results from each class, courtesy of IGHSAU:





Class 3A Quarterfinals

3:00 p.m. – #1 West Des Moines Valley 3, #8 Muscatine 1

Muscatine (13-6) 1 0 — 1

West Des Moines Valley 2 1 — 3

Scoring

9:00 WDMV Grace Olson

25:00 M Sophia Thomas

38:00 WDMV Mallory Goldstein

65:00 WDMV Finley Rivera

3:15 – #5 Ankeny Centennial 2, #4 Waukee Northwest 1

Ankeny Centennial (17-3) 1 1 — 2

Waukee Northwest (16-3) 1 0 — 1

Scoring

5:00 AC McKenna Hildton (Elle Street)

31:00 WNW Macy Davis

58:00 AC Ava Martin

3:30 – #2 Council Bluffs Abraham Lincoln 3, #7 Dowling Catholic 0

Dowling Catholic (12-6) 0 0 — 0

Council Bluffs AL (16-3) 0 3 — 3

Scoring

41:00 CBAL Piper McGuire (Jazmin Martinez Rangel)

63:00 CBAL Martinez Rangel (Liberty Bates)

77:00 CBAL Hanna Schimmer (Bates)

3:45 – #3 Ankeny 1, #6 Pleasant Valley 0

Pleasant Valley ( 13-6) 0 0 — 0

Ankeny (18-1) 0 1 — 1

Scoring

76:00 A Avery Mathews

Class 2A Quarterfinals

12:30 p.m. – #1 Dallas Center-Grimes 5, #8 North Polk 0

North Polk (13-5) 0 0 — 0

Dallas Center-Grimes (20-0) 2. 3 — 5

Scoring

12:00 DCG Avery Korsching (Ella Forsyth)

15:49 DCG Kalyn Mills

41:15 DCG. Korsching (Olivia Cyr)

43:03. DCG Forsyth (Korsching)

43:47. DCG. Forsyth (Korsching)



12:45 – #5 Cedar Rapids Xavier 3, #4 Spencer 1

Cedar Rapids Xavier (13-3) 2 1 — 3

Spencer (15-4) 1. 0 — 1

Scoring

19:00 CRX. Mary Clare Bean (Eden Campbell)

20:00 S Alexa Johnson

30:00 CRX Jaleah Klein

64:00. CRX. Mary Kate Moeder (Brielle Bastian)

1:00 p.m. – #2 Waverly-Shell Rock 3, #7 North Scott 1

North Scott (12-6) 0 1 — 1

Waverly-Shell Rock (17-1). 2 1 — 3



Scoring

25:06 WSR. Morgan Aikey

36:14. WSR. Macy Smith

56:33. NS. Kendall Knisley (Penality Kick)

79:58. WSR Anna Stromberg

1:15 p.m. – #3 Norwalk 3, #6 Lewis Central 1

Lewis Central (15-6) 1 0 — 1

Norwalk (17-3) 0 3 — 3

Scoring

28:00. LC Haylee Erickson

46:00 N JoJo Bice (Marin Randall)

52:00 N Bice (Serenity Madonia)

68:00. N Bice (Reagan Holtorf)

Class 1A Quarterfinals

10:00 – #1 Davenport Assumption 1, #8 Center Point-Urbana 0

Center Point-Urbana (15-4) 0 0 — 0

Davenport Assumption (15-4) 1 0 — 1

Scoring

19:13 DA Jade Jackson

10:15 a.m. – #5 Nevada 1, #4 Bishop Heelan 0

Nevada (13-6) 0 1 — 1

Bishop Heelan (14-5). 0. 0 — 0

Goals

45:00 N Mayzi Wieg (Isabelle Nelson)

10:30 – #2 Des Moines Christian 3, #6 Van Meter 1

Van Meter (11-6) 0 1 — 1

Des Moines Christian (19-1). 2 1 — 3

Scoring

10:45 DC Jenna Roberts (Sami Webster)

35:00. DC Roberts (Gianna Bennett)

65:00 DC Sami Webster (Bennett)

74:00. VM. Kadence Wigant

10:45 – #6 Underwood 4, #3 Dike-New Hartford 2

Underwood (14-2) 2 2 — 4Dike-New Hartford (16-2) 0 2 — 2

Scoring

1:03 U Tieler Hull (Ava Brensel)

22:57 U Cassidy Cunningham

40:24 U Hull (Georgia Paulson)

60:58 DNH Camille Landphair (Sophia Hoffman)

62:46 DNH Hoffman (Lucy Varney)

79:50 U Georgia Paulson (Hull)