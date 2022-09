Here’s how you can reach us at WHO 13:

Street Address:

WHO 13

1801 Grand Ave.

Des Moines, IA 50309

Main number: 515-242-3500

Newsline 13: 515-282-1313

Email:

News@WHO13.com – Send your news tips here.

PL@WHO13.com – Send photos and videos here.

Facebook:

WHO 13 News

Twitter:

http://twitter.com/who13news